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“Мясной вирус” убивает за 48 часов
17.06.2024 04:30 MIGnews.com

“Мясной вирус” убивает за 48 часов

Мы уже писали несколько дней назад о “мясном вирусе”, который обнаружили в Японии. По предварительны данным вирус атакует тело человека и в короткое время способен убить.

Bloomberg сообщает о том, что упомянутая “плотоядная бактерия” способна убить здорового человека за 48 часов. Ситуация в Японии ухудшилась

Токио сообщил о 145 случаях с начала 2024 года. Большинство случаев приходится на взрослых людей старше 30 лет, тогда как уровень смертности на уровне ~30%.

 

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