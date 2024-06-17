



“Мясной вирус” убивает за 48 часов

Мы уже писали несколько дней назад о “мясном вирусе”, который обнаружили в Японии. По предварительны данным вирус атакует тело человека и в короткое время способен убить.



Bloomberg сообщает о том, что упомянутая “плотоядная бактерия” способна убить здорового человека за 48 часов. Ситуация в Японии ухудшилась



Токио сообщил о 145 случаях с начала 2024 года. Большинство случаев приходится на взрослых людей старше 30 лет, тогда как уровень смертности на уровне ~30%.



