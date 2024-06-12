



В Великобритании картошку фри прировняли с сигаретами

В Великобритании врачи обнаружили, что вред от картошки фри равносилен выкуренной сигарете.



Они обнаружили, что в одной полоске картофеля фри содержится столько альдегидов, сколько и в одной сигарете. Таким образом, большая порция фри может быть эквивалентна по вредности выкуривания 25 сигарет.



Альдегиды образуются при жарке в масле, попадают в пищу и значительно повышают риск рака, утверждают специалисты.



Уважаемые британские медики, вы там не погорячились, случайно?!





