В Великобритании картошку фри прировняли с сигаретами
В Великобритании врачи обнаружили, что вред от картошки фри равносилен выкуренной сигарете.
Они обнаружили, что в одной полоске картофеля фри содержится столько альдегидов, сколько и в одной сигарете. Таким образом, большая порция фри может быть эквивалентна по вредности выкуривания 25 сигарет.
Альдегиды образуются при жарке в масле, попадают в пищу и значительно повышают риск рака, утверждают специалисты.
Уважаемые британские медики, вы там не погорячились, случайно?!