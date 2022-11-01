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"В Ликуде нам говорят уже о 62-63 мандатах"
01.11.2022 19:49 Аркадий Бочаровский

"В Ликуде нам говорят уже о 62-63 мандатах"

До закрытия избирательных участков осталось три часа, и ультраортодоксальные партии вздохнули с облегчением и довольны явкой избирателей в ультраортодоксальных городах, сообщает Аруц Шева.

Официальные представители "Дегель А-Тора", "Агудат Исраэль" и ШАС заявили журналисту Аарону Рабиновичу, что цифры высокие, и даже отметили, что есть еще особенно большая масса избирателей, в основном среди учащихся йешивот, которые выходят голосовать только сейчас, до закрытия избирательных участков в 22:00.

Официальный представитель "Яаду А-Тора" сказал: "В Ликуде с нами уже говорят о 62-63 мандатах".
 

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