



"В Ликуде нам говорят уже о 62-63 мандатах"

До закрытия избирательных участков осталось три часа, и ультраортодоксальные партии вздохнули с облегчением и довольны явкой избирателей в ультраортодоксальных городах, сообщает Аруц Шева.



Официальные представители "Дегель А-Тора", "Агудат Исраэль" и ШАС заявили журналисту Аарону Рабиновичу, что цифры высокие, и даже отметили, что есть еще особенно большая масса избирателей, в основном среди учащихся йешивот, которые выходят голосовать только сейчас, до закрытия избирательных участков в 22:00.



Официальный представитель "Яаду А-Тора" сказал: "В Ликуде с нами уже говорят о 62-63 мандатах".

