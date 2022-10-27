



Публикации Ганца и Бен-Гвира в Twitter нарушают закон о предвыборной агитации

Движение за качество правительства обратилось в четверг к министру обороны Бенни Ганцу, председателю партии "А-Махане а-Мамлахти", и к депутату Кнессета Итамару БенГвиру, председателю партии "Оцма Иехудит" с требованием немедленно удалить из своих аккаунтов в Твиттере фотографии, которые они разместили. Активисты утверждают, что это запрещенное использование государственных символов и солдат ЦАХАЛа в пропагандистских целях.



Министр обороны Бенни Ганц опубликовал пропагандистское фото, где он сидит рядом с главой Шин Бет, а на заднем плане видны символы государства и Шин Бет. Таким образом, можно предположить, что активы государства и его символы идентифицируются с Ганцем и его партией.



Депутат Кнессета Бен-Гвир опубликовал фотографию, на которой он появляется рядом с солдатами, под заголовком "Когда Ганц встретится с Эрдоганом и подвергнет опасности солдат ЦАХАЛа, мы усилим их".



Согласно позиции движения, эти фотографии представляют собой предвыборную агитацию с использованием государственной символики и израильских солдат и противоречат закону о средствах пропаганды, который запрещает использование государственных символов и изображений израильских военнослужащих для предвыборной агитации, чтобы не возникало отождествления основ государства с какой-либо партией или кандидатом в депутаты.



"Любое использование солдат ЦАХАЛа или государственных активов для влияния на электорат запрещено. Мы не должны допускать солдат ЦАХАЛа и государственных символов на избирательное поле. Государственные активы никому не принадлежат, поэтому ни одному кандидату не разрешается пытаться присвоить их себе или своей партии", - заявил адвокат Хиди Негев, директор Департамента политики и законодательства Движения за качество власти.