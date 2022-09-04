



"Адар Мухтар - дочь миллионера". Лидера "пылающего юношества" обидели в сети



Пользователь твиттер Йона Шакед опубликовал пост о восходящей звезде израильской политики и интернета, лидере партии “пылающее юношество” Адар Мухтар.



Твит гласит: “Миллиардер Ицхак Манор - владелец "Люблянски Груп". Он также отец девушки по имени Адар. ОК, Адар Манор, более известная нам как Адар Мухтар - восходящая звезда. Вам стоит спросить самих себя, почему дочь миллиардера утверждает, что представляет интересы “страдающих от дороговизны жизни молодых". Ответ прост - она марионетка на веревочках”.



Мухтар сильно возмутилась и написала в ответ: “Позор тебе! Мой отец - не миллионер. Терпеть не могу Яира Лапида. Терпеть не могу Биньямина Нетаниягу. И я разочарована вами. Вместо того чтобы разбираться с дерьмом - разберитесь лучше с будущим, которого нет у ваших детей. Вы разрушаете жизнь своих собственных детей”.



Портал ice сообщает, что еще несколько лет назад Адар действительно звали Адар Манор. Ее семья репатриировалась в Израиль из Ирака, и сменила фамилию с Мухтар на Манор. Несколько лет назад отец Адара, Ицик Манор, принял решение вернуть первоначальную фамилию - Мухтар.



Ицик Манор - бывший генеральный директор компании SOMFY, представляющей решения для “смарт-домов”. Он планирует организовать вместе с дочерью медицинской старт-ап. На этот старт-ап выделены средства Инновационного Управления Израиля. Ицик Мухтар не является владельцем "Люблянски Груп", одного из крупнейших импортеров автомобилей в Израиль. Ицхаку Манору, владельцу "Люблянски Груп" - более 80 лет, и объяснить разницу в 60 лет с “дочерью” - весьма проблематично.

