



Заморозка экспорта зерна из Украины: Литва призвала остановить шантаж РФ

Мировое сообщество должно вмешаться в проблему экспорта продовольствия из украинских портов, а также защитить "зерновой коридор" с помощью военных.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Переговоры с Россией не работают. Путин нарушает соглашения и шантажирует всех нас. Если он продолжит ставить под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить перевозки с помощью военных эскортов", - отметил он.

По словам главы литовского внешнеполитического ведомства, такие меры необходимо предпринять, чтобы обойти шантаж со стороны России.