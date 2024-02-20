



Забастовка Lufthansa привела к отмене сотен рейсов в Германии

Более 600 вылетающих и прибывающих рейсов были отменены в аэропорту Франкфурта, самом загруженном международном узле страны



Флагманский перевозчик Германии Lufthansa отменила сотни рейсов во вторник, 20 февраля из-за забастовки наземного персонала в крупнейших аэропортах страны.



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Забастовка началась в 4:00 утра по местному времени (0300GMT) и должна была продолжаться до 7:10 утра (0610GMT) среды в семи аэропортах, затронув более 100 000 пассажиров.



В аэропорту Франкфурта, самом загруженном международном центре страны, было отменено более 600 вылетающих и прибывающих рейсов авиакомпании Lufthansa, сообщает государственная телерадиовещательная компания Hessische Rundfunk.



Около 400 запланированных рейсов в аэропорт Мюнхена, еще один крупный хаб, также были отменены, и пассажирам рекомендовали проверять текущий статус своего рейса перед поездкой в аэропорт.



По данным профсоюза Verdi, к забастовке также присоединился наземный персонал Lufthansa в аэропортах Берлина, Кельна-Бонна, Дюссельдорфа, Гамбурга и Штутгарта.



В рамках продолжающегося коллективного договора профсоюз требует повышения зарплаты на 12,5% и не менее чем на €500 в месяц для примерно 25 000 сотрудников наземных служб, а также единовременной премии в размере €3 000, чтобы компенсировать кризис стоимости жизни.



Новый раунд переговоров между руководством Lufthansa и Verdi запланирован на среду, 21 февраля.

