Новости » Экономика
Забастовка Lufthansa привела к отмене сотен рейсов в Германии
20.02.2024 13:59 MIGnews.com

Забастовка Lufthansa привела к отмене сотен рейсов в Германии

Более 600 вылетающих и прибывающих рейсов были отменены в аэропорту Франкфурта, самом загруженном международном узле страны

Флагманский перевозчик Германии Lufthansa отменила сотни рейсов во вторник, 20 февраля из-за забастовки наземного персонала в крупнейших аэропортах страны.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Забастовка началась в 4:00 утра по местному времени (0300GMT) и должна была продолжаться до 7:10 утра (0610GMT) среды в семи аэропортах, затронув более 100 000 пассажиров.

В аэропорту Франкфурта, самом загруженном международном центре страны, было отменено более 600 вылетающих и прибывающих рейсов авиакомпании Lufthansa, сообщает государственная телерадиовещательная компания Hessische Rundfunk.

Около 400 запланированных рейсов в аэропорт Мюнхена, еще один крупный хаб, также были отменены, и пассажирам рекомендовали проверять текущий статус своего рейса перед поездкой в аэропорт.

По данным профсоюза Verdi, к забастовке также присоединился наземный персонал Lufthansa в аэропортах Берлина, Кельна-Бонна, Дюссельдорфа, Гамбурга и Штутгарта.

В рамках продолжающегося коллективного договора профсоюз требует повышения зарплаты на 12,5% и не менее чем на €500 в месяц для примерно 25 000 сотрудников наземных служб, а также единовременной премии в размере €3 000, чтобы компенсировать кризис стоимости жизни.

Новый раунд переговоров между руководством Lufthansa и Verdi запланирован на среду, 21 февраля.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы