



За российскую долю Yandex расплатились юанями

Аркадий Волож получил выплаты в китайской валюте после продажи бизнеса в России.



Проблемы с трансграничными переводами в евро/долларах валютах и отразились на России сильно, кто бы что ни говорил. Чтобы вывести капитал из страны легально, приходится пускаться на невероятные хитрости.



Американские акционеры нидерландской Yandex при организованном Аркадием Воложем разводе и продаже российского бизнеса получили выплаты в юанях, а не в долларах или евро, которые было невозможно вывести из России. Об этом Bloomberg рассказали два человека, получивших сумму, эквивалентную примерно $2,5 млрд.



Аркадий Волож договорился с российскими властями о разделе бизнеса и выводе денег, однако, легче ему от этого не стало.

