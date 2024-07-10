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За российскую долю Yandex расплатились юанями
10.07.2024 01:30 MIGnews.com

За российскую долю Yandex расплатились юанями

Аркадий Волож получил выплаты в китайской валюте после продажи бизнеса в России.

Проблемы с трансграничными переводами в евро/долларах валютах и отразились на России сильно, кто бы что ни говорил. Чтобы вывести капитал из страны легально, приходится пускаться на невероятные хитрости.

Американские акционеры нидерландской Yandex при организованном Аркадием Воложем разводе и продаже российского бизнеса получили выплаты в юанях, а не в долларах или евро, которые было невозможно вывести из России. Об этом Bloomberg рассказали два человека, получивших сумму, эквивалентную примерно $2,5 млрд.

Аркадий Волож договорился с российскими властями о разделе бизнеса и выводе денег, однако, легче ему от этого не стало.
 

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