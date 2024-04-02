



Южная Корея наказала РФ за сотрудничество с КНДР

Южная Корея ввела санкции против России за военное сотрудничество с Северной Кореей.



По данным МИД страны, под санкции попали два российских судна, которые перевозили большое количество контейнеров с военным грузом между РФ и КНДР.



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Уточняется, что сотрудничество между двумя странами включало торговлю оружием, что является явным нарушением резолюций Совбеза ООН и угрожает миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире.



Под санкции также попали две организации и два представляющих их лица в РФ. Их обвиняют в причастности к отправке в РФ работников Северной Кореи, включая IT-персонал.



В частности, под ограничения попали ООО "Интеллект" и его представитель Сергей Козлов, а также компании "Содействие" и ее представитель Александр Панфилов. Они снабдили северокорейский персонал документами и иностранной валютой, а также способствовали его выезду и пребыванию в РФ.



"Наше правительство еще раз решительно призывает Россию немедленно прекратить любое незаконное сотрудничество с Северной Кореей, включая военное сотрудничество, нарушающее резолюции Совета безопасности, и выполнить свои обязательства как постоянного члена Совета безопасности ООН. Мы будем продолжать принимать строгие меры вместе с международной сообществом" - сказано в заявлении.