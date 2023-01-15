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WSJ: Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию
15.01.2023 16:24 Ольга Белозерова

WSJ: Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию

Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

По информации газеты, в последние недели иранские официальные лица заявили своим сирийским коллегам, что теперь им придется платить больше за дополнительные поставки нефти, поскольку наступает пик зимнего спроса. Это привело к удвоению цены до рыночного уровня более 70 долларов за баррель.

Источники добавили, что Тегеран также попросил Дамаск заплатить авансом за нефть, отклонив новые запросы на поставки в кредит, что еще больше ударит по сирийской экономике, которая более чем наполовину зависит от Ирана в своих потребностях в нефти.

В результате, по мнению аналитиков, Сирия испытывает наибольшую нехватку топлива с начала гражданской войны.

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