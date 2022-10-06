



Westinghouse и Ansaldo Nucleare сотрудничают над атомной станцией

Американская компания Westinghouse и итальянская Ansaldo Nucleare подписали соглашение о сотрудничестве в разработке атомной электростанции следующего поколения LFR на основе технологии реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем.



Компания заявила, что соглашение основывается на деятельности по разработке, которая уже ведется в Великобритании, США, Италии и Румынии, где устанавливаются более 10 самых современных испытательных установок на основе свинца.



Партнеры сотрудничают вместе в течение четырех десятилетий, разработав передовую технологию легководных реакторов посредством проектов установок AP600 и AP1000.