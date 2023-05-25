



Western Digital увольняет 60 человек в Израиле

Western Digital (ранее SanDisk) увольняет 60 сотрудников в Израиле, сообщают источники Globes. Это вторая волна сокращения рабочих мест американской компанией по производству компьютерных дисков и систем хранения данных в Израиле за последние шесть месяцев.



У Western Digital 800 сотрудников в Израиле в своей штаб-квартире в Кфар-Сабе в Тефене в Верхней Галилее и Омере в Негеве.



Western Digital приобрела SanDisk, которая, в свою очередь, приобрела компанию M-Systems, разработчика флэш-памяти Дова Морана, за 1,6 миллиарда долларов в 2006 году. Western Digital входит в число американских компаний, проводящих увольнения в своих центрах разработки в Израиле, включая Google, Meta, Dropbox, Electronic Arts. (EA) и Corning, каждая по своим причинам, в том числе из-за глобального экономического кризиса, сокращения в разработке новых проектов и опасений по поводу экономической неопределенности в Израиле.



