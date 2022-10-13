



Во Франции ответили Путину по поводу газового хаба с Турцией

Во Франции не видят смысла в предложении президента РФ Владимира Путина создать газовый хаб с Турцией.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на представителя администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

Соответствующее предложение Путин озвучил на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

По словам президента РФ, хаб на границе Турции со странами ЕС мог бы стать площадкой, на которой определяется цена на голубое топливо.

"Нет никакого смысла в создании новой инфраструктуры, которая позволила бы импортировать еще больше российского газа", - сказали в Елисейском дворце.