



Vice Media прекращает публикации на сайте и сокращает сотни рабочих мест

Vice Media планирует сократить сотни рабочих мест в связи с прекращением публикаций на сайте Vice.com, говорится в служебной записке исполнительного директора Брюса Диксона.



В мае компания подала заявление о банкротстве в США и была куплена Fortress Investment Group.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Диксон заявил, что Vice планирует "сотрудничать с известными медиакомпаниями для распространения нашего цифрового контента".



Медиакомпании, включая Channel 4, Los Angeles Times и Business Insider, также сократили рабочие места в этом году.



Мистер Диксон заявил, что "нам больше не выгодно распространять наш цифровой контент так, как мы делали это раньше", - говорится в записке, попавшей в распоряжение BBC.



"К сожалению, это означает, что мы будем сокращать штат, ликвидируя несколько сотен позиций", - сказал он.

По словам Диксона, компания продолжает продавать свой бизнес, и объявление об этом будет сделано в ближайшие недели.

