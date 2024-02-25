Новости » Экономика
Vice Media прекращает публикации на сайте и сокращает сотни рабочих мест
25.02.2024 05:30 MIGnews.com

Vice Media прекращает публикации на сайте и сокращает сотни рабочих мест

Vice Media планирует сократить сотни рабочих мест в связи с прекращением публикаций на сайте Vice.com, говорится в служебной записке исполнительного директора Брюса Диксона.

В мае компания подала заявление о банкротстве в США и была куплена Fortress Investment Group.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Диксон заявил, что Vice планирует "сотрудничать с известными медиакомпаниями для распространения нашего цифрового контента".

Медиакомпании, включая Channel 4, Los Angeles Times и Business Insider, также сократили рабочие места в этом году.

Мистер Диксон заявил, что "нам больше не выгодно распространять наш цифровой контент так, как мы делали это раньше", - говорится в записке, попавшей в распоряжение BBC.

"К сожалению, это означает, что мы будем сокращать штат, ликвидируя несколько сотен позиций", - сказал он.
По словам Диксона, компания продолжает продавать свой бизнес, и объявление об этом будет сделано в ближайшие недели.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы