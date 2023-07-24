



Венгрия сделала многомиллионный военный заказ в Израиле и Германии

Израильская компания UVision и немецкая Rheinmetall подписали контракты с Венгрией на поставку боеприпасов Hero Loitering. Сумма заказов оценивается в несколько миллионов евро. Поставки начнутся в 2024 году и должны завершиться в 2025 году.



Барражирующие боеприпасы Hero представляют собой семейство проверенных в эксплуатации и широко используемых эффекторов, которые Rheinmetall производит и продает в Европе в соответствии с соглашением о сотрудничестве с израильской компанией UVision Air Ltd. В октябре 2021 года Rheinmetall и UVision начали стратегическое партнерство, направленное на удовлетворение резко возросшего спроса на дистанционно управляемые высокоточные боеприпасы.



В декабре 2022 года представители двух компаний заявили, что собираются совместно разработать новый комплекс барражирующих боеприпасов Hero-R, который может запускаться с бортовой пусковой установки и находиться в воздухе около 10 минут. Система будет иметь 2 модели весом 1,5 кг и 2,5 кг. в качестве боевой части будут использоваться фугасные, осколочные и бронебойные снаряды.



Барражирующий снаряд HERO-R предназначен для прикрытия боевого сектора взвода и его эффективность будет такой же, как у противотанковой ракеты или пулемета на боевой бронированной машине для поражения целей, в том числе скрытых. Представители компаний заявили, что система будет готова к оценке заказчиком в конце 2023 года.

