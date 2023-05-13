



Ведущие мировые фондовые рынки завершили выходные снижением цен

Ведущие мировые фондовые рынки завершили выходные падением цен в Нью-Йорке, ростом в Западной Европе и разнонаправленной тенденцией на Дальнем Востоке.



В Нью-Йорке индекс Dow Jones-30 упал на 0,03%, S&P 500 ослаб на 0,16%, а Nasdaq Composite потерял 0,35%. В Лондоне FTSE 100 вырос на 0,31%, DAX во Франкфурте вырос на 0,50%, IBEX 35 в Мадриде вырос на 0,56%, CAC 40 в Париже прибавил еще 0,45%. На Дальнем Востоке токийский Nikkei 225 вырос на 0,90%, а гонконгский Hang Seng и шанхайский HSE 300 упали на 0,59% и 1,33% соответственно.

