



В Украине построят завод по производству ядерного топлива



Украина построит завод по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для обеспечения топливом атомных станций. Об этом сообщил и. о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщила пресс-служба компании.



По его словам, предприятие будет построено в Николаевской области возле города Южноукраинск, вблизи которого расположена Южноукраинская АЭС.



"Завод мы решили разместить возле города Южноукраинска. Даже не ожидал, что такая большая поддержка будет обеспечена от жителей города", - сказал Котин.



Он уточнил, что производство будет основываться на технологии американской компании Westinghouse.



Тепловыделяющая сборка (ТВЗ) - набор тепловыделяющих элементов, собранных для упрощения учета и перемещения атомного топлива в реакторе. В одной тепловыделяющей сборке находится 150-350 твэлов, в активную зону реактора помещается 200-450 тепловыделяющих сборок. Тепловыделяющая сборка является конечным продуктом, используемым в качестве топлива атомных электростанций.



Напомним, в марте для двух энергоблоков Хмельницкой АЭС доставили ядерное топливо компании Westinghouse. Ранее блоки ХАЭС работали на российском топливе, закупленном еще до полномасштабного вторжения.