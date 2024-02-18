



В России вернулись к компьютерам “домашней сборки”

После ухода из России крупных мировых производителей компьютеров привел к тому, что россияне вернулись к практике 1990-х годов — начали переходить на технику кустарной сборки.



В 2023 году 20% настольных персональных компьютеров, которые были проданы в России были собраны на дому или на радиорынке. Всего за год было продано 260 тыс. подобных машин.



В 2022-м такие устройства занимали 11% рынка.



Такими темпами Россия вернется к первым прототипам модемов.



