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В России вернулись к компьютерам “домашней сборки”
18.02.2024 03:30 MIGnews.com

В России вернулись к компьютерам “домашней сборки”

После ухода из России крупных мировых производителей компьютеров привел к тому, что россияне вернулись к практике 1990-х годов — начали переходить на технику кустарной сборки.   

В 2023 году 20% настольных персональных компьютеров, которые были проданы в России были собраны на дому или на радиорынке. Всего за год было продано 260 тыс. подобных машин.

 В 2022-м такие устройства занимали 11% рынка. 

Такими темпами Россия вернется к первым прототипам модемов.

 

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