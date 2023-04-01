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В России ликвидировано юрлицо Electronic Arts
01.04.2023 14:59 Алина Груднева

В России ликвидировано юрлицо Electronic Arts

В России официально ликвидировано юридическое лицо американского производителя игр Electronic Arts.

Об этом сообщает ТАСС.

"Совладельцами "ООО "Электроник артс" являются нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH. Согласно выписке компании, информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации внесена в реестр 31 марта", - сказано в сообщении.

Уточняется, что теперь компания является недействующей на территории России.
 

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