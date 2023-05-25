



В Португалии временно запретили выращивание оливок и авокадо

Правительство Португалии издало распоряжение о временном запрете выращивания оливок, авокадо и красных ягод в провинциях Алентежу и Алгарве, которые наиболее пострадали от экстремальной засухи.



Об этом сообщил португальский телеканал SAPO.



Как объявила португальский министр сельского хозяйства Мария ду Сеу Антунеш, запрет будет оставаться в силе до тех пор, пока в провинциях будет продолжаться нынешний цикл сильной засухи – ведь выращивание оливок и авокадо требует большого количества воды.



Зато будут поощрять выращивание культур, которые потребляют меньше воды. Антунеш подчеркнула, что правительство Португалии не считает интенсивные культуры "злом", поскольку они являются важным источником дохода.



По состоянию на середину мая, по данным португальского метеорологического агентства IPMA, от засухи пострадали около 90% континентальной Португалии, причем сильная засуха охватила одну пятую территории страны.



По данным Португальской конфедерации фермеров, больше всего от засухи пострадали производство зерновых и животноводство, в результате чего забой стад может стать неизбежным.



От ранней сезонной жары пострадала значительная часть Пиренейского полуострова в целом. Засуха, в частности, охватила Испанию, где апрель оказался самым жарким и сухим за всю историю наблюдений.



