



В Монголии будут строить вертикальные фермы для выращивания овощей

Южнокорейская компания PlanTFarm создала совместное предприятие в Монголии под названием Premium Novelty в партнерстве с Premium Group, владеющей одной из крупнейших сетей магазинов в Монголии. Новое предприятие построит вертикальные фермы в сотрудничестве с сетью круглосуточных магазинов, занимающихся продажей овощей.



Йонг Пак, директор по глобальным бизнес-операциям в PlantTFarm и директор по маркетингу в Farm8, описывает монгольский рынок как перспективный для PlanTFarm из-за небольшого ассортимента свежих овощей круглый год.



"Мы хотим внести свой вклад в жизнь потребителей, предоставив легкий доступ к высококачественным свежим овощам и увеличив их количество. Не ограничивайтесь картофелем, бататом, корнеплодами, а также небольшим количеством шпината и салата, которых не так много. Размещение нашего производства в Монголии позволит потребителям круглогодично использовать местные и свежие продукты. По сути, мы создаем новый рынок овощей для потребителей", - утверждает Йонг.



Сейчас есть два разных типа поставок овощей: либо из теплиц, которые считаются премиальными, либо импорт свежей продукции из Китая.



"Однако мы обнаружили, что монгольский потребитель озабочен качеством поступающих из Китая овощей, поскольку они могут содержать большое количество пестицидов. Это еще одна большая победа для нас — снабжение местными продуктами, не содержащими пестицидов", — отмечает специалист.



У технологии вертикальной фермы есть много возможностей.



"Очень скоро мы собираемся производить ягоды, которые также будут добавлены в салатные смеси. Кроме того, в списке есть и грибы", – добавляет Йонг.



Кроме того, Farm8 также ведет переговоры с косметическими и фармацевтическими компаниями по выращиванию нужных им культур.



Компания PlanTFarm уже построила в Южной Корее более 75 разных ферм. Площадь самой большой из них составляет 5000 м2.