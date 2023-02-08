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В Израиле уволят десятки сотрудников eBay
08.02.2023 16:22 Алина Груднева

В Израиле уволят десятки сотрудников eBay

Гигант электронной коммерции eBay уволит 500 сотрудников по всему миру.

По данным "Калкалист", это - примерно 4% от общей численности персонала.

Увольнения коснутся, в том числе, десятков сотрудников научно-исследовательского центра в Израиле. Он был создан компанией в 2005 году после приобретения shopping.com. В настоящее время, в центре работают сотни человек.

Ранее множество американских компаний объявили о сокращении тысяч сотрудников из-за спада спроса на услуги, высокого уровня инфляции и роста процентных ставок.

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