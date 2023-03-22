



В Израиле повысят минимальную зарплату

С 1 апреля в Израиле минимальная заработная плата увеличится на 270 шекелей.



Такой приказ подписал министр труда Йоав Бен-Цур.



В последний раз "минималку" поднимали пять лет назад. Согласно новому указу, минимальная зарплата будет увеличена на 5% с 5300 шекелей до 5571,75 шек.



Примерно год назад было подписано соглашение, согласно которому "минималка" должна была увеличиться на 100 шекелей в месяц, или на 1200 шекелей в год соответственно. Ткое повышение было отменено, поскольку Кнессет не дал своего согласия.

