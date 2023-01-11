



В Германии убеждены, что нынешний зимний сезон пройдет по плану

Немецкие операторы газохранилищ убеждены, что нынешний зимний сезон пройдет по плану, а также с оптимизмом смотрят на следующую зиму.



В немецкой ассоциации операторов систем хранения газа INES заявили, что газовые хранилища на сезон 2023-2024 будут заполнены даже если поставки российского газа полностью прекратятся, а импорт сжиженного природного газа (СПГ) снизится.



Этой зимой в Германии также не будет "газового" дефицита, ведь в настоящее время хранилища все еще заполнены более чем на 90%, тогда как по прогнозам к началу февраля этот показатель должен составлять как минимум 40%.