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В Эстонии анонсировали рост расходов на оборону
22.04.2024 21:44 Алина Груднева

В Эстонии анонсировали рост расходов на оборону

В Эстонии в ближайшие два года расходы на оборону должны вырасти до 5% от ВВП для закупки боеприпасы на 1,5 миллиарда евро.

По данным ERR, такое заявление сделал командующий Силами обороны балтийской страны генерал Мартин Херем.

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"Это позволит вести войну с противником на более отдаленном расстоянии, а не в контактном бою", - отметил он. 

Генерал подчеркнул, что процентное соотношение является слишком общим. По словам Херема, военные могут указать более конкретные суммы, необходимые на оборону.

"Я думаю, что у нас может быть не более трех лет. Мы сделали расчеты, но 1,5 млрд на боеприпасы не будет хватать", - отметил он.

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