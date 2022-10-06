



В Британии ждут перебоев с электричеством

В Великобритании не исключают перебоев с подачей электричества.

По данным ВВС, такое предупреждение сделала Национальная энергосеть страны National Grid.

Граждан предупредили, что перебои могут возникнуть зимой на фоне энергокризиса.

Тем не менее, такой сценарий считается маловероятным, хоть и не невозможным.

Представители National Grid пояснили, что беспрецедентный хаос на энергорынке возник из-за вторжения России в Украину.

В компании считают, что зимой возможно три варианта развития событий. Самый оптимистичный, что газа в Британии хватит на то, чтобы спокойно перезимовать.