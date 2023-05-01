



В 2030 году 95% продаваемых в Израиле автомобилей будут электрическими



Издание bizportal сообщает о том, что сегодня - каждый четвертый проданный в Израиле автомобиль - электрический; цель на 2030 год - 95% продаж новых электромобилей от общего объема продаж новых автомобилей.



План правительства и министерства транспорта достичь к 2030 году продаж 95% электромобилей от общего числа новых автомобилей. Это может показаться нереальным, но в прошлом году уровень продаж электромобилей вырос до 15% от общего числа продаж новых автомобилей, а в этом году может достичь 25%.



Преимущества электромобилей очевидны - более экологичные, менее загрязняющие окружающую среду, тихие, а также - более экономичные. Электромобиль стоит дороже, чем бензиновый автомобиль, но текущая экономия очень велика, стоимость поездки на электромобиле очень низкая (четверть от стоимости бензинового автомобиля), а среднегодовая экономия составляет значительную сумму.



Кроме того, в последние месяцы цены на электромобили значительно снизились, и ожидается, что эта тенденция сохранится. Это также приведет в круг покупателей тех, кто, в конце концов, в основном смотрит на цену покупки, а не на общие годовые расходы.



Есть и проблемы. Главная - это налогообложение. Государство запутывает потребителей - призывает покупать электромобили, но в то же время оно повышает налог на электромобили, вместо того чтобы снизить его. Ожидается, что в январе налог на покупку вырастет до 35% по сравнению с 20% в этом году. Ходят разговоры о том, чтобы заморозить его на уровне 20%, пока это только разговоры. Казна должна чем-то восполнять потери от снижения продаж бензиновых автомобилей .



Главной причиной снижения цен электромобили является падение стоимости лития. Цены на литий рухнули на 47% за год. С другой стороны, необходимо помнить, что большая проблема электромобилей заключается в их примитивности - вы покупаете автомобиль, технология которого через два-три года он устареет. Появятся батареи, которые будут достигать вдвое и втрое большего расстояния, чем существующие. Также необходимо принять во внимание большой износ батареи и возможность, если она вообще существует, замены батареи на более современную.

