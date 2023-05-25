



Уполномоченный по банкам: Банки зарабатывают слишком много



На этой неделе банки опубликовали финансовые отчеты за первый квартал 2023 года.



Отчеты удивили невероятной прибыльностью - более 20% на капитал. Банк Апоалим заработал 2 миллиарда шекелей за один квартал, а Леуми - аналогичную сумму (до компенсации единовременного убытка от инвестиций в банк в Нью-Йорке).



Такой рентабельности банки еще никогда не показывали, и это после того, как уже можно было подумать, что пик прибыльности остался позади. Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон признал на этой неделе, что это более высокая прибыльность, чем обычно.



Ярон призвал банкиров идти навстречу клиентам и делиться прибылью, несмотря на то, что его собственная политика процентных ставок была одной из главных причин роста прибыльности.



Политические партии уже предлагают контролировать прибыльность банков. Корреспондент газеты Маарив вопросил уходящего в отставку уполномоченного по банкам Яира Авидана утверждения о том, что прибыль банков поступает в основном за счет доходов от платы за обслуживание клиентов, которую те же банки постоянно повышают, и доходов от процентов, он ответил: "В первом квартале доходность действительно высока, по отношению к профилю риска банков. Банки, безусловно, могут, и это правильно, делать больше на благо клиентов".



“В 2022 году рентабельность капитала составляла 16,4%, а в этот раз она достигла 20%. Это также высокий показатель по отношению к риску. Они, конечно, могут сделать больше для клиентов, за счет повышения процентных ставок на депозиты. С другой стороны, не обязательно весь рост прайма перекатывать в проценты на минус. Но для меня важно сказать, что текущая норма доходности выше обычной".



Авидан говорит: "Внутри доходности есть составляющая - что-то вроде 5%-ной доходности, которая долго не продержится, как и инфляционная составляющая. Еще идет коррекция от короны, в которой нормы резервирования на потери по кредитам были ниже, чем ожидалось. 2022 год также характеризовался единовременными аспектами реализации недвижимости. Если мы привыкли к доходности в пределах 10%, то до 15% - это более приемлемые пределы доходности в банковской системе. И все же система стабильна и умеет поддерживать экономику, когда это необходимо. Банки принадлежат населению (85%), поэтому оно также получает выгоду от владения, стоимости и дивидендов И все же клиенты играют важную роль в решении проблем финансового управления и удержания остатков на процентных депозитах".