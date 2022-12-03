



Украина предложила пересмотреть потолок цен на российскую нефть

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил ЕС, G7 и Австралии пересмотреть потолок цен на российскую нефть.

По его словам, установленная крайняя цена в размере 60 долларов за баррель является слишком большой.

"G7 и Австралия вслед за ЕС ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из России, на уровне 60 долларов за баррель. Все то, что предлагала группа Макфола-Ермака, хотя снизить нужно бы до 30$, чтобы быстрее уничтожить экономику РФ", - сказал Ермак.

По его словам, Украина всегда достигает своих целей, а экономика России все равно будет разрушена.

"Сама Россия будет платить и отвечать за все преступления", - отметил он.