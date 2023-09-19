



Турция закупает уголь из оккупированных Россией регионов Украины

Уголь, добытый на оккупированных Россией территориях Украины, в этом году был экспортирован в Турцию, которая является членом НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.



Согласно данным российской таможни, в период с февраля по июль 2023 года в Турцию прибыло около 160 тысяч тонн угля из оккупированных Донецкой и Луганской областей. Три производителя, указанные в таможенных данных, подтвердили агентству Reuters, что в течение этого периода они поставляли уголь из двух регионов в Турцию.



В отличие от США и Евросоюза, Турция не ограничивала торговлю с Россией или территориями Украины, контролируемыми Москвой.



С тех пор как Москва начала вторжение в феврале 2022 года, Турция - член НАТО, который поддерживает усилия Киева по отпору России - неоднократно заявляла, что признает территориальную целостность Украины. Анкара сыграла ключевую роль в посредничестве истекшей сделки между воюющими странами, которая разрешала экспорт украинского зерна через Черное море.



Данные поставщика коммерческих торговых данных, полученные агентством Reuters, показали, что уголь по меньшей мере от 10 производителей поступал в Турцию в период с февраля по июль. По данным статистики, Турция была крупнейшим экспортным направлением угля из оккупированных регионов, на ее долю пришлось 95% поставок за этот период.