Новости » Экономика
Турция будет предлагать продлить "зерновое соглашение"
08.11.2022 08:35 Юлия Фрилис

Турция будет предлагать продлить "зерновое соглашение"

Турция будет предлагать продлить "зерновое соглашение" еще на один год, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Действующее соглашение истекает 19 ноября.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что пролонгация зернового коридора точно будет. Есть информация, что он может быть продлен на год.

"Я думаю, что Россия будет пытаться спекулировать на этой теме. Но зерновое соглашение будет длиться столько, сколько нужно. А в следующем году, я уверен, Украина будет сидеть за одним столом с Россией, потому что Москва будет подписывать акт полной капитуляции", - отметил он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы