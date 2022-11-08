



Турция будет предлагать продлить "зерновое соглашение"

Турция будет предлагать продлить "зерновое соглашение" еще на один год, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.



Действующее соглашение истекает 19 ноября.



Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что пролонгация зернового коридора точно будет. Есть информация, что он может быть продлен на год.



"Я думаю, что Россия будет пытаться спекулировать на этой теме. Но зерновое соглашение будет длиться столько, сколько нужно. А в следующем году, я уверен, Украина будет сидеть за одним столом с Россией, потому что Москва будет подписывать акт полной капитуляции", - отметил он.

