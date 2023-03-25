



Toshiba приняла предложение о выкупе за $15 млрд

Совет директоров Toshiba Corp принял предложение о выкупе от группы, возглавляемой частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners, оценив компанию в 2 трлн иен ($15,2 млрд).



Успешная сделка приведет к тому, что скандально известный промышленный конгломерат станет частной компанией и окажется в руках местных акционеров после напряженной борьбы с зарубежными акционерами-активистами.



Однако пока неясно, удовлетворят ли условия сделки фонды-активисты, которым, по оценкам, принадлежит примерно четверть компании.



В сделке планируют принять участие около 20 японских компаний, включая компанию Orix Corp, производителя микросхем Rohm Co и Chubu Electric Power. Это будет третья по величине сделка по поглощению в мире в этом году.



С 2015 года Toshiba, разросшийся конгломерат, который также владеет 40,6% акций производителя чипов памяти Kioxia Holdings, пострадал от бухгалтерских скандалов и больших убытков, и был близок к делистингу, прежде чем оказался вовлечен в серию скандалов, связанных с корпоративным управлением.



Последствием скандалов и стало предложение о выкупе.