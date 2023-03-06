



Tether пользовался услугами той же подставной фирмы. что и ХАМАС

Wall Street Journal сообщает о том, что согласно внутренней электронной переписке, Tether использовал подставные компании для доступа к банковским услугам, включая турецкую компанию, которая также использовалась для финансирования "Бригад Из ад-Дин аль-Кассам", военного крыла ХАМАС.



Ужесточение регулирования в США усложняет доступ криптовалютных компаний к банковским счетам, поэтому они с еще большей вероятностью будут вступать в партнерство с сомнительными финансовыми посредниками.



Tether, эмитент самой популярной в мире "стабильной криптовалюты", в 2018 году использовал ряд подставных компаний для открытия банковских счетов, подделывая документы, учитывая сложность получения доступа к банкам.



В публикации Wall Street Journal, опубликованной в минувшие выходные, раскрывается, как руководители компаний, контролирующих криптовалюту Tether, подделывали документы, чтобы замаскировать снятие средств и депозиты, которые на самом деле использовались для криптосектора. По данным газеты, разоблачение основано на чтении переписки внутренней переписке между боссами контролирующих компаний.



Стивен Мур, один из владельцев Tether Holdings Ltd, писал, что он обеспокоен действиями китайского финансового посредника, "который пытался обмануть банковскую систему через поддельные счета-фактуры на продажу и контракты, связанные с каждым депозитом и выводом средств". Мур был обеспокоен таким ходом событий и рекомендовал отказаться от попыток открыть несколько счетов.



2018 год был тяжелым для Tether и ее родственной компании Bitfinex, которая является одной из самых значительных крипто-торговых арен. Компания разместила около миллиарда долларов в теневом банке в Панаме под названием Crypto Capital Corp под управлением Реджи Фаулера без какого-либо подписанного соглашения между сторонами. Теневой банк открыл десятки банковских счетов по поддельным документам по всему миру и позволил криптокомпании предоставить своим клиентам доступ к банковским переводам в компанию и из нее. Но операция по аресту по всей стране заморозила более 800 миллионов долларов из средств теневого банка, в результате чего Tether снова остался без доступа к банкам.



Отсутствие доступа к банкам вынудило Tether искать дополнительных посредников, среди которых оказались владельцы турецкой подставной компании Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Эта компания также упоминается в ордерах на арест министерства юстиции США по другому делу - о замораживании средств военного крыла ХАМАС - "Из Ад Дин аль-Кассам".



Военное крыло собрало криптопожертвования на десятки миллионов долларов, но не смогло ими воспользоваться, поскольку криптоактивы бесполезны без возможности конвертировать их в обычные деньги. Согласно заявлениям американцев, финансовый посредник, работавший с ХАМАС, открыл криптовалютный торговый счет в компании Bitfinex и осуществил переводы на сумму более 80 миллионов долларов с турецкой компанией. По данным компании по анализу криптосети Chainalysis, американцам удалось заморозить часть криптоактивов этого брокера на сумму всего один миллион долларов. Судебные разбирательства по этому делу, начавшиеся в 2020 году, в настоящее время носят конфиденциальный характер.

