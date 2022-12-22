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Tesla заморозит наём и сократит 10% сотрудников в начале 2023 года
22.12.2022 20:45 Евгения Маркова

Tesla заморозит наём и сократит 10% сотрудников в начале 2023 года

В следующем квартале производитель электромобилей Tesla проведет очередную волну увольнений.

Tesla также собирается заморозить наём новых сотрудников на работу в следующем году.

Этот шаг вероятнее всего происходит в то время, когда инвесторы Tesla выразили обеспокоенность по поводу "распылении" главного исполнительного директора Илона Маска в управлении Twitter и остальными своими компаниями.

Более того, аналитики Tesla также снизили свои ценовые ориентиры по акциям, опасаясь, что слабый спрос со стороны Китая повлияет на поставки производителя электромобилей в следующем году, что вызовет дальнейшее падение цены акций.

Согласно предварительной информации Tesla сократит штат наемных работников примерно на 10%, начиная со следующего квартала.

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