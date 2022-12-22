Tesla заморозит наём и сократит 10% сотрудников в начале 2023 года
В следующем квартале производитель электромобилей Tesla проведет очередную волну увольнений.
Tesla также собирается заморозить наём новых сотрудников на работу в следующем году.
Этот шаг вероятнее всего происходит в то время, когда инвесторы Tesla выразили обеспокоенность по поводу "распылении" главного исполнительного директора Илона Маска в управлении Twitter и остальными своими компаниями.
Более того, аналитики Tesla также снизили свои ценовые ориентиры по акциям, опасаясь, что слабый спрос со стороны Китая повлияет на поставки производителя электромобилей в следующем году, что вызовет дальнейшее падение цены акций.
Согласно предварительной информации Tesla сократит штат наемных работников примерно на 10%, начиная со следующего квартала.