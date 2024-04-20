



Tesla снижает цены на модели Y, X и S в США на $2,000

Компания Tesla снизила цены на свои автомобили Model Y, Model X и Model S в США на $2,000 каждый, через несколько дней после того, как поставки самого дорогого автопроизводителя в мире в первом квартале не оправдали ожиданий рынка.



Производитель электромобилей Илон Маск снизил цены на базовый вариант Model Y до $42 990, сообщается на сайте компании.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Базовая версия Model S теперь стоит $72 990, а базовый вариант Model X - $77 990.



Tesla North America также сообщила на сайте X, что после 30 апреля прекратит действие льгот по реферальной программе на всех рынках.



Реферальная программа позволяет покупателям получать дополнительные льготы по рекомендациям существующих клиентов - стратегия, давно используемая традиционными автопроизводителями для увеличения продаж.

