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Сын Лагард потерял почти все из-за криптоактивов
25.11.2023 06:44 Алина Груднева

Сын Лагард потерял почти все из-за криптоактивов

Сын председателя Европейского центробанка Кристин Лагард потерял практически все вложения, инвестированные в криптоактивы.

Об этом сама Лагард рассказала во время встречи со студентами во Франкфурте-на-Майне.

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По ее словам, его предупреждали, что не стоит вкладываться в криактивы, однако он никого не послушал. Теперь глава ЕЦБ считает криптовалюты спекулятивными и бесполезными. По ее словам, они больше подходят для осуществления незаконной деятельности.

"Там было немного, но он потерял все, около 60% накоплений...Как вы уже могли понять, я очень невысокого мнения о криптовалютах", - отметила Лагард.

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