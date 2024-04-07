



Ставка Tesla на робот-такси далека от окупаемости

Компания Tesla, делает рискованную ставку, если переносит усилия на платформе малолитражных автомобилей на роботизированные такси, поскольку успешное внедрение автомобилей, которые ездят сами, находится в далеком будущем, а технология сталкивается с инженерными и нормативными препятствиями.



Агентство Reuters сообщило, что Tesla отменила запланированный бюджетный автомобиль и вместо этого продолжит разработку самоуправляемых робот-такси на той же платформе. Маск ответил сообщением на своей платформе X.com, что "Reuters лжет". Он не назвал конкретных неточностей.



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По словам аналитиков, больший акцент на робот-такси сопряжен с большим риском для крупнейшего в мире производителя электромобилей из-за сложности технологии.



"Все остальные обнаружили, что то, что они считали двух- или трехлетним проектом, оказывается 10- или 20-летним проектом", - сказал Филипп Купман, профессор Университета Карнеги-Меллон, занимающийся вопросами безопасности автономных автомобилей. "Тесла тоже это обнаружила".

