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США ввели санкции помогающих Ирану с производством дронов
21.03.2023 20:22 Алина Груднева

США ввели санкции помогающих Ирану с производством дронов

США ввели санкции против компаний, помогающих Ирану производить дроны, которые Россия потом использует против Украины.

Об этом сообщает министерство финансов США.

В частности, под санкции попали четыре юридических и три физических лица, которые помогали Ирану в производстве БПЛА и вооружений.

"Хорошо задокументированное распространение Ираном БПЛА и обычных вооружений своим марионеткам продолжает взрывать как региональную безопасность, так и глобальную стабильность", - комментирует замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.

В санкционном списке оказались два гражданина Ирана и один гражданин Турции, а также три юридических лица из Ирана и одно из Турции.
 

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