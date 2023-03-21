



США ввели санкции помогающих Ирану с производством дронов

США ввели санкции против компаний, помогающих Ирану производить дроны, которые Россия потом использует против Украины.



Об этом сообщает министерство финансов США.



В частности, под санкции попали четыре юридических и три физических лица, которые помогали Ирану в производстве БПЛА и вооружений.



"Хорошо задокументированное распространение Ираном БПЛА и обычных вооружений своим марионеткам продолжает взрывать как региональную безопасность, так и глобальную стабильность", - комментирует замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.



В санкционном списке оказались два гражданина Ирана и один гражданин Турции, а также три юридических лица из Ирана и одно из Турции.

