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США с союзниками введут два "потолка цен" на нефть из РФ
21.01.2023 10:13 Алина Груднева

США с союзниками введут два "потолка цен" на нефть из РФ

США вместе с союзниками решили ввести два "потолка цен" на российские нефтепродукты.

Такое решение было принято по итогам онлайн-встречи заместителей министров финансов стран, введших ограничения, которая состоялась 20 января.

В частности, одна предельная цена будет введена на продукты, продаваемые с прибавкой к цене на сырую нефть, такие как дизельное топливо или бензин.

Второй "потолок цен" введен в отношении продукции, продаваемой со скидкой на сырую нефть, такой как мазут. Пересмотр предельной цены на нефтепродукты состоится, как ожидается, в марте.

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