



США с союзниками введут два "потолка цен" на нефть из РФ

США вместе с союзниками решили ввести два "потолка цен" на российские нефтепродукты.



Такое решение было принято по итогам онлайн-встречи заместителей министров финансов стран, введших ограничения, которая состоялась 20 января.



В частности, одна предельная цена будет введена на продукты, продаваемые с прибавкой к цене на сырую нефть, такие как дизельное топливо или бензин.



Второй "потолок цен" введен в отношении продукции, продаваемой со скидкой на сырую нефть, такой как мазут. Пересмотр предельной цены на нефтепродукты состоится, как ожидается, в марте.