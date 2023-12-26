



США продаст НАТО Stinger на 780 миллионов долларов

Государственный департамент США санкционировал продажу Агентству поддержки и закупок НАТО (NSPA) на поставку 940 зенитных ракет FIM-92K Stinger Block I и сопутствующего оборудования на сумму 780 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) официально уведомило Конгресс об этой предполагаемой продаже, следуя своим внутренним процедурам.



Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA), представляющее Германию, Италию и Нидерланды, стремится приобрести 940 ракет FIM-92K Stinger Block I. В комплект поставки входят блоки охлаждения батарей (BCU), защищенные металлические контейнеры и полный набор вспомогательных услуг. Эти услуги включают в себя производство под руководством правительства США и подрядчиков, техническое руководство, инженерную помощь, а также различные элементы материально-технической и программной поддержки. Эта сделка по поставке оружия призвана укрепить обороноспособность членов НАТО, особенно перед лицом меняющихся глобальных вызовов безопасности.



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Компания Raytheon, базирующаяся в Тусоне, штат Аризона, и Lockheed Martin из Сиракуз, штат Нью-Йорк, указаны в качестве основных подрядчиков по этой сделке. Примечательно, что в настоящее время соглашение не предусматривает никаких офсетных соглашений - обычной практики при международных продажах оружия, когда страна-продавец получает экономическую или технологическую компенсацию.



Это стратегическое решение подчеркивает приверженность США коллективной обороне НАТО и укреплению трансатлантических связей в области безопасности. Продажа передовых ракет Stinger, известных своей точностью и надежностью, знаменует собой значительное укрепление оборонительных арсеналов стран-участниц НАТО. Ожидается, что этот шаг будет способствовать повышению оперативной совместимости между союзниками по НАТО, обеспечивая надежный и скоординированный ответ на потенциальные угрозы.

