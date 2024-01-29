



США и Британия ввели санкции против Ирана

США и Великобритания ввели санкции в отношении людей, ответственных за заговор с целью убийства иранских диссидентов и активистов.



"Сеть действовала по указанию Министерства разведки и безопасности Ирана", - сообщает американский минфин.



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Уточняется, что критиков иранского режима похищали, чтобы заставить замолчать. Более того, подсанкционные лица планировали нападения в США.



В частности, в список попали пять человек. Среди них торговец наркотиками Наджи Ибрагим Шарифи-Зиндашти. Также санкции введены в отношении его семьи и представителя иранского МВД, курирующего ряд операций.



В свою очередь, Британия ввела санкции в отношении семи лиц и одной организации. В список попали члены подразделения 840 Корпуса стражей исламской революции, которые замышляли убийства двух телеведущих Iran International.

