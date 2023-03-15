



Состояние американского миллиардера Чарльза Шваба упало на 23% из-за краха SVB

Состояние Чарльза Шваба, миллиардера, основателя одноименного брокерского дома, сократилось больше всего за всю историю существования его капитала, так как крах SVB Financial Group больно ударил по всей банковской отрасли, пишет Bloomberg.



С 8 марта состояние 85-летнего Шваба сократилось на $2,9 млрд, что является самым резким падением с момента его появления в индексе миллиардеров Bloomberg десять лет назад. В этом году его состояние сократилось больше, чем у любого другого американского миллиардера, и сейчас оценивается в $10 млрд, что делает его 183-м самым богатым человеком в мире.



Акции компании Charles Schwab Corp. упали на 32% с момента закрытия в среду, в том числе на 12% в понедельник, так как трейдеры оценивают, какие учреждения могут подвергнуться риску со стороны сил, погубивших SVB. Брокерский дом Schwab имеет большой портфель инвестиционных ценных бумаг и значительные потери по бумагам, удерживаемым до погашения. В отличие от SVB, большая часть депозитов клиентов Schwab застрахована.



Падение состояния Шваба на 23% с 8 марта - редкое явление среди миллиардеров в обычно спокойной финансовой отрасли.



Трехдневное падение было превышено только три раза теми миллиардерами, которые зарабатывают деньги в финансовой сфере: Дэн Гилберт, основатель Rocket Cos., который потерял 37% в марте 2021 года; Поллианна Чу, бывшая самая богатая женщина Гонконга, чье состояние упало на 31% в начале 2018 года; и Лиф Хуа Ли, основатель Futu Holdings, который потерял 24% своего состояния в апреле 2021 года.



Большая часть состояния Шваба приходится на примерно 6% акций брокерской компании, которую он основал в 1971 году.