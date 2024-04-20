



Sony и Apollo обсуждают совместное предложение о покупке Paramount

Sony Pictures Entertainment и Apollo Global Management, обсуждают возможность совместного предложения о покупке Paramount Global, по словам человека, знакомого с вопросом.



Компании пока не обращались к Paramount, которая ведет переговоры об эксклюзивной сделке с Skydance Media, независимой студией, возглавляемой Дэвидом Эллисоном, хотя некоторые инвесторы призывают Paramount рассмотреть другие варианты.



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По словам источника, конкурирующее предложение, которое пока находится в стадии разработки, предложит денежные средства за все находящиеся в обращении акции Paramount и сделает компанию частной.



Sony будет владеть контрольным пакетом акций совместного предприятия и управлять медиакомпанией, а также ее библиотекой фильмов, включая классические "Звездный путь", "Миссия невыполнима" и "Индиана Джонс", и телевизионными персонажами, такими как Губка Боб.



Председатель совета директоров Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра, ветеран медиа, имеющий большой опыт работы в кино и на телевидении, скорее всего, будет управлять студией и использовать маркетинг и дистрибуцию Sony.



Apollo, скорее всего, возьмет на себя контроль над сетью вещания CBS и ее местными телестанциями, поскольку существуют ограничения на иностранное владение вещательными станциями, сказал источник. Штаб-квартира материнской корпорации Sony находится в Токио.



О переговорах между Sony и Apollo впервые сообщила газета New York Times. Компании Paramount и Sony отказались от комментариев. С компанией Apollo связаться не удалось.



Частная инвестиционная компания ранее сделала предложение о покупке Paramount Global за 26 миллиардов долларов, чья стоимость на конец 2023 года составляла около 22,5 миллиарда долларов.

