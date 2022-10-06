



Соглашение о морской границе: Ливан предлагает поправки

Ливан представил Соединенным Штатам список изменений, которые он хотел бы видеть в предложении о том, как провести морскую границу с Израилем.



Об этом заявил высокопоставленный ливанский чиновник, сообщает Jerusalem Post.



На прошлой неделе посланник США Амос Хохштейн, выступающий посредником между Израилем и Ливаном в вопросе демаркации морских границ, направил в Бейрут проект предложения. Его обсудили в понедельник президент Мишель Аун, премьер-министр Наджиб Микати и спикер парламента Набих Берри.



Вице-спикер парламента Элиас Бу Сааб сказал, что ранее в тот же день он представил послу США в Ливане поправки, которые хотел бы увидеть Бейрут.



При этом, как сообщается, Элиас Бу Сааб не уточнил подробности. Как заявил Бу Сааб, он не думает, что предложенные изменения сорвут сделку, и что, хотя ответ не означает одобрения проекта, переговоры зашли так далеко, что "мы закончили переговоры". В беседе с местной телекомпанией LBCI он сказал, что проект сделки был разработан "нестандартно".



Бу Сааб во вторник заявил, что, согласно проекту соглашения, Ливан закрепил за собой все морские блоки, которые он считал своими. Он также подчеркнул, что Ливан не выплатит Израилю ни цента из своей доли в месторождении Кана.









