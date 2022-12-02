



СМИ: Страны Евросоюза смогли договориться о лимите цен на нефть из России

Страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.



"Белый дым на лимите цены на российскую нефть! 60 долларов США/баррель. (Соглашение - ред.) будет завершено, когда санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря", - написал он.



В Евросоюзе согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов, сообщил журналист "Радио Свобода".

По словам Йозвяка, больше всего соглашению способствовала премьер-министр Эстонии Кайа Калас, которой удалось снизить цену до 60 долларов после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.



Ранее правительства стран ЕС предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. При этом сообщалось, что лимиты на российскую нефть будут регулярно пересматриваться.