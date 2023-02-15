



СМИ: Евросоюз намерен ввести санкции еще против четырех российских банков

Еврокомиссия предложила странам ЕС исключить ввести санкции против еще четырех российских банков, отключив их от глобальной системы обмена банковскими сообщениями SWIFT. Об этом сообщает Reuters.



По данным дипломатических источников в ЕС, под санкции попадут частный Альфа-Банк, онлайн-банк Тинькофф и коммерческий кредитор Росбанк.

Резина и асфальт будут добавлены в список стран ЕС, запрещенных к импорту из России, а блок запретит арабскую службу Russia Today на своей территории, сообщают источники.



Запреты на экспорт призваны подавить способность России производить оружие и технику, направленные против Украины.



Источники сообщили, что новые запреты будут распространяться на электронные схемы и компоненты, тепловизионные камеры, радиоприемники и тяжелые транспортные средства, а также сталь и алюминий, используемые в строительстве, и машины, используемые в промышленных и/или строительных целях.



Еврокомиссия также предложил дополнительные ограничения на европейские совместные предприятия с Россией и российскими гражданами, входящими в состав советов директоров в Европе, добавили они.



Среди обсуждаемых мер также было внесение в черный список лиц, причастных к производству иранских беспилотников, используемых в Украине.

Блок стремится как расширить свои меры против России, так и закрыть лазейки в существующих санкциях, в том числе путем введения более жесткого контроля за продажей спутниковых данных Китаю.



Нидерланды предложили внести в черный список базирующуюся в Дубае компанию Sun Ship Management, подразделение российской судоходной компании "Совкомфлот", которая находится под британскими, канадскими и американскими санкциями. Согласно веб-сайту компании, многие ее суда ходят под флагом Кипра, страны ЕС.



Напомним, представители 27 стран Европейского союза встречаются в среду в Брюсселе, чтобы обсудить новые санкции против России. Новые меры, которые блок, как ожидается, согласует передо годовщиной вторжения Москвы в Украину 24 февраля, потребуют единодушной поддержки всех государств-членов ЕС.