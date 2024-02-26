



Скончался Джейкоб Ротшильд

В понедельник, 26 февраля, на 88-м году жизни скончался знаменитый банкир, финансист и филантроп лорд Джейкоб Ротшильд.



Информацию об этом подтвердила его семья.



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Он был четвертым бароном Ротшильд. Более десяти городов и поселений в Израиле названы в честь одного из его предков, барона Эдмона де Ротшильда.



"Наш отец Джейкоб занимал видное место в жизни многих людей, был великолепным финансистом, поборником искусства и культуры, преданным государственным служащим, страстным сторонником благотворительности в Израиле и еврейской культуры, увлеченным защитником окружающей среды и очень любимым другом, отцом и дедушкой. Он будет похоронен в соответствии с еврейскими обычаями на небольшой семейной церемонии, а позже будет организовано поминовение в честь его жизни", - отметила семья.



По данным Independet, что он начинал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году. Позже он получил контроль над Rothschild Investment Trust. Также основал компанию Windmill Hill Asset Management и был председателем попечительского совета благотворительного фонда The Rothschild Foundation.ч



Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон в совместном заявлении отметили, что его очень будет не хватать семье, коллегам и многочисленным друзьям.