



Швейцария заморозила лишь 5% российских активов

Швейцария заморозила лишь 5% находящихся в ее юрисдикции финансовых активов России.



Такое заявление в интервью Swissinfo сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



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Он подчеркнул, что Швейцария заморозила активы примерно на 8,2 млрд долларов, которые попали под санкции.



"Мы считаем, что Швейцария имеет возможность сделать больше. Такие действия дадут понять, что агрессия неприемлема и что все должны соблюдать правила. Это будет мощным сдерживающим фактором для любой страны, которая соблазнится начать вооруженную агрессию", - отметил Кулеба.



По словам министра, РФ вряд ли согласится компенсировать Украине ущерб на добровольной основе, потому западным странам необходимо посредством активов возместить ущерб стрене.

