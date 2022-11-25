



Шекель резко вырос по отношению к доллару с начала ноября

Шекель сегодня резко укрепился по отношению к доллару и евро. На дневных межбанковских торгах обменный курс шекеля повысился на 0,92% по отношению к доллару и составил 3,421 шекеля за доллар, и на 0,10% по отношению к евро — 3,562 шекеля за евро.



Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,633% выше, чем во вторник, до 3,453 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,048% выше, до 3,565 шекеля за евро.



Доллар слабеет по отношению ко всем основным валютам на мировых валютных рынках после того, как на последнем заседании Федеральная резервная система США поддержала сдерживание повышения процентных ставок. Шекель укрепился более чем на 4% по отношению к доллару, меньше чем за месяц поднявшись с 3,569 до 3,3,421 за 1 доллар США.



Ранее на этой неделе Банк Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 3,25%. Но главный стратег Bank Hapoalim Моди Шафрир считает, что не это причина укрепления израильской валюты.



"Заметного эффекта от повышения ставки не будет, потому что курс доллара к шекелю в настоящее время в основном зависит от событий на мировых фондовых рынках, а в более долгосрочной перспективе — от основных сил, поддерживающих сильный шекель. Дифференциал процентных ставок сегодня не оказывает существенного влияния на курс шекеля к доллару, особенно когда повышение процентных ставок в Израиле полностью синхронизировано с повышением процентных ставок в США", — сказал Шафрир.



На этой неделе индексы Уолл-стрит росли, что вынуждало израильских институциональных инвесторов покупать шекели для хеджирования своих зарубежных позиций.

