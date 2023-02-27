



Шекель: худшее еще впереди

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs в пятницу опубликовали отчет, в котором оценили, что волатильность шекеля еще не закончилась, после того, как ранее предупреждали, что риск израильской валюты значительно вырос из-за того, что они назвали "внутриполитическими беспорядками".



Тесная корреляция шекеля с акциями мировых технологических компаний начала нарушаться в конце января, отмечает Goldman Sachs, и с тех пор они двигались в противоположных направлениях. Отклонение продолжилось, несмотря на то, что Банк Израиля объявил о более высоком, чем ожидалось, повышении ставки ранее в этом месяце.



"Показатели шекеля в январе были худшими из всех валют по отношению к доллару", — говорит Goldman Sachs.